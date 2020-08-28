TikTok заблокировал в России видеоролики, связанные с употреблением "Бенадрила"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Видеосервис TikTok после обращения Роскомнадзора заблокировала на территории РФ видеоролики, связанные с употреблением препарата от аллергии "Бенадрил". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Безопасность и благополучие наших пользователей - приоритет TikTok. Ранее мы получили запрос от Роскомнадзора, связанный с препаратом "Бенадрил", и оперативно заблокировали этот контент на территории Российской Федерации. Мы полностью привержены обеспечению безопасности наших пользователей, а также сотрудничаем с ответственными российскими органами власти в этом направлении. Мы также поощряем наших пользователей и организации сообщать нам о неприемлемом контенте в TikTok с помощью функционала жалоб в приложении", - отметили в компании.