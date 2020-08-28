Минэкономразвития представит прогноз социально-экономического развития через неделю

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ представит обновленный прогноз социально-экономического развития на 2020-2022 годы на заседании правительственной бюджетной комиссии, которое пройдет через неделю. Об этом заявил журналистам глава министерства Максим Решетников.

"У нас запланировано заседание правительственной бюджетной комиссии - оно пройдет через неделю, если память мне не изменяет. Там будет представлен обновленный прогноз", - сказал он.

Министр отметил, что в целом оценка ситуации в экономике России сейчас существенно лучше той, что МЭР делало два месяца назад.