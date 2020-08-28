В России все производители шин и покрышек зарегистрировались в системе маркировки

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Все производители шин и покрышек, находящиеся в России, зарегистрированы в системе маркировки, которая станет обязательной с 1 ноября этого года, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. В Минпромторге России по итогам совещания с регионами РФ.

"По оценкам оператора (ООО "Оператор-ЦРПТ"), в системе зарегистрированы все производители шин и покрышек, находящиеся в России, к работе активно подключаются компании оптового и розничного звена", - говорится в сообщении. Регионами - лидерами по числу зарегистрировавшихся участников оборота шин стали Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Краснодарский край.

С 1 июля в РФ стала обязательной маркировка лекарств, табачной продукции, обуви. Как сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, 24 августа в системе маркировки зарегистрировалось более 99 тыс. участников оборота рынка табачной продукции, всего промаркировано более 13 млрд пачек. Зарегистрировано 61,6 тыс. участников оборота рынка обуви, промаркировано около 1,5 млрд пар. "Число участников оборота лекарственных средств достигло 71,6 тыс., выданных кодов - 2,4 млрд. При этом по количеству введенных в оборот лекарств мы перешагнули рубеж в полмиллиарда упаковок", - сказал Евтухов.

Он отметил, что таможенные, правоохранительные и контрольные органы фиксируют и пресекают факты сбыта немаркированный обуви и сигарет, а также повторного ввода в оборот лекарств, предназначенных для льготных пациентов и поставляемых на бюджетные средства в медучреждения в рамках госзакупок. В ряде регионов была выявлена и изъята немаркированная продукция, установлены факты незаконной реализации препаратов, закупаемых для медучреждений и льготных аптек. Пресекать подобные правонарушения благодаря маркировке стало намного легче, отмечает Минпромторг.