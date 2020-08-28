Росрыболовство понизило прогноз по вылову лососевых в 2020 году до 330-350 тыс. тонн

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вылов лососевых в путину 2020 года может составить 330-350 тыс. тонн, что соответствует среднегодовым показателям, однако ниже прогноза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

"Мы ожидаем, что путина-2020 завершится с результатом 330-350 тыс. тонн. Это ниже прогноза в 380 тыс., но находится в абсолютно допустимом диапазоне погрешности. Годовой результат в 300-400 тыс. тонн - это обычный показатель, а в условиях пандемии коронавируса нынешний ход путины выглядит абсолютно нормальным", - сообщили в ведомстве.

18 августа президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев отмечал, что вылов лососевых в этом году составил пока 220 тыс. тонн против прогнозных 390 тыс. тонн в 2020 году. При этом глава организации отмечал, что у предприятий "будет возможность отыграться", и, несмотря на снижение путины в тоннах, в денежном выражении результаты "могут быть неплохими".