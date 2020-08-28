Хайнань представил австралийским компаниям перспективы развития порта свободной торговли

ХАЙКОУ, 28 августа. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань провела презентацию для компаний и высших учебных заведений Австралии о перспективах развития порта свободной торговли на этом острове. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

"Порт свободной торговли Хайнаня предоставит австралийским компаниям множество возможностей для инвестиций и развития, - цитирует портал участвовавшего в презентации генерального консула КНР в австралийском городе Брисбен (штат Квинсленд) Лань Юйцяна. - Надеюсь, что у Китая и Австралии будет больше возможностей для сотрудничества в будущем".

Около 200 австралийских организаций приняли участие в мероприятии. В частности, на презентации присутствовали представители Сиднейского университета, Университета Монаша, крупнейшей телекоммуникационной компании Австралии Telstra и сети супермаркетов Coles. Организаторами презентации выступили управление международного экономического развития, сиднейский филиал China Construction Bank и Австралийско-Китайский деловой совет Квинсленда. Они рассказали участникам о либеральной политике, проводимой властями Китая в отношении бизнеса на Хайнане, и возможностях для капиталовложений в этой провинции.

Китай и Австралия приходятся друг другу важными экономическими партнерами. Объем товарооборота между ними с января по июль текущего года составил $95,5 млрд, в условиях пандемии этот показатель сократился на 1,8% в годовом исчислении.

В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу создания свободного порта на Хайнане, согласно которой на острове должна быть реализована упрощенная инвестиционная система. В соответствии с программой властей КНР администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.