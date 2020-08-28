Биржевые индексы в Нью-Йорке позитивно отреагировали на выступление главы ФРС

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в пятницу выросли.

По информации, размещенной на сайте торговой площадки, сразу после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 44,86 пункта (+0,15%) - до отметки 28 533,35. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 6,23 пункта (+0,17%) - до отметки 3 490,56. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 53,76 пункта (+0,47%) - до уровня 11 677,91.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,16% - до $43,09 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 1,82% - до $1 967,90 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, рост биржевых индексов в начале сессии свидетельствует о том, что участники рынка позитивно восприняли выступление главы ФРС Джерома Пауэлла о ситуации в экономике. "Эти высказывания подкрепляют надежды на то, что в ближайшей и в среднесрочной перспективе учетная ставка будет оставаться на низком уровне", - привела газета мнение эксперта по вопросам рыночной стратегии в компании Invesco Арнэба Даса. По его мнению, сейчас усилились шансы на то, что экономика в период после пандемии коронавируса будет развиваться более быстрыми темпами и это "укрепляет надежды на то, что американские компании покажут хорошие финансовые результаты своей деятельности".

В четверг на интернет-симпозиуме глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику в отношении инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Допускается его небольшое повышение. Прежде в ФРС считали показателем здоровой экономики инфляцию на уровне 2% ровно.