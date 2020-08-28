Путин указал Минниханову на проблемы с очистными сооружениями предприятий Татарстана

НОВО-ОГАРЕВО, 28 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил в пятницу главе Татарстана Рустаму Минниханову обратить особое внимание на проблему с очистными сооружениями предприятий республики.

"80% предприятий, имеющих очистные сооружения, осуществляющих сброс воды, все-таки требуют особого внимания с вашей стороны, со стороны федеральных органов, контролирующих ситуацию в сфере экологии, потому что очень многие из них продолжают сброс или неочищенных вод, или плохо очищенных", - заявил Путин во время беседы с Миннихановым, которая прошла в режиме видеоконференции.

По словам главы государства, "это большая работа, и она требует значительных инвестиций". "Но я прошу обратить ваше внимание на это, проработайте этот вопрос с федеральными органами власти. Здесь, если нужна поддержка, а она наверняка потребуется, мы будем готовы оказать ее, в том числе в рамках соответствующего национального проекта", - добавил Путин.