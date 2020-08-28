Путин согласился дополнительно обсудить вопросы распределения финансовой помощи Татарстану

НОВО-ОГАРЕВО, 28 августа. /ТАСС/. Татарстан "не обижен" финансовой поддержкой со стороны федерального центра, но если в этой сфере есть вопросы, их можно обсудить дополнительно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в пятницу в режиме видеоконференции с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Глава республики рассказал в ходе встречи, что из-за ухудшения экономической ситуации в этом году сократились доходы бюджета Татарстана. По его словам, это частично было компенсировано в мае первым траншем финансовой поддержки, однако во втором транше республике, как региону-донору, было отказано. Минниханов попросил Путина оказать поддержку "в объективном и справедливом распределении финансовой помощи".

"По поводу распределения финансовой помощи: Татарстан не обижен этой поддержкой, мы с вами это хорошо знаем", - сказал Путин. "Если вы считаете, что где-то нужно обратить внимание на какие-то конкретные вопросы, давайте мы с вами потом при встрече это еще пообсуждаем", - добавил президент.