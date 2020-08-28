Экспорт продукции АПК Нижегородской области за год вырос на 17%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 августа./ТАСС/. Нижегородские предприятия агропромышленного комплекса (АПК) по итогам семи месяцев 2020 года увеличили экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом журналистам в пятницу сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В этом году в Нижегородской области довольно успешно проходит уборочная кампания. Несмотря на непростые погодные условия в начале сезона, аграрии вырастили достойный урожай и увеличили экспорт продовольственных товаров за 7 месяцев на 17% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года", - пояснил Никитин.

По словам нижегородского губернатора, в настоящее время более 60 предприятий АПК региона поставляют свою продукцию в 35 стран мира. В основном экспортируется масложировая, молочная, мясная, мукомольно-крупяная продукция, зерно, рыбные изделия, мороженое, племенной скот.

"Наша задача - наращивать объемы поставок за рубеж продовольствия и сельхозсырья, в том числе в рамках проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который реализуется в регионе с 2018 года. При этом мы ориентируемся на открытие и расширение доступа нижегородских производителей на перспективные зарубежные рынки", - добавил Никитин.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что экспортеры могут воспользоваться мерами господдержки, в том числе компенсацией до 50% затрат на транспортировку продукции по экспортным контрактам, льготными кредитами на закупку сырья и реализацию инвестиционных проектов.