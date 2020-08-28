Обрабатывающие производства Татарстана с начала года показали рост в 5,2%

НОВО-ОГАРЕВО, 28 августа. /ТАСС/. Рост объема производства обрабатывающего сектора Татарстана за 7 месяцев текущего года составил 5,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"Уважаемый Владимир Владимирович, благодаря вашим решениям были оказаны важные меры поддержки в том числе системообразующим организациям, они получили более 7 млрд рублей льготных кредитов, кредиты крупным предприятиям на сохранение занятости составили 3,5 млрд рублей. Кроме того, в рамках ограничений мы создали условия для работы предприятий. Все это позволило сохранить обрабатывающие производства, где по итогам семи месяцев мы имеем рост в 5,2% к прошлому году. Нефтепереработка - плюс почти 14%, пищевая промышленность - 18%", - сказал он.

В то же время, по словам главы региона, есть отрасли, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса. Так, нефтедобыча в республике упала на 10% за счет ограничений по соглашению ОПЕК; нефтехимия - на 4,9% в связи с падением общемирового спроса; машиностроение - на 9,4% из-за закрытия границ и нарушения кооперационных цепочек; энергетика - на 12%, что связано со снижением потребления. За семь месяцев текущего года объем валового регионального продукта оценивается в 1 трлн 328 млрд рублей, или 98,5% к прошлому году.

Благодаря постепенному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, улучшились показатели в отдельных отраслях, отметил он. "Розничная торговля, если берем апрель прошлого года, - 72,4%, а в июле уже 94,1. И также по платным услугам: апрель прошлого года - 57%, июль прошлого года - уже 85,5%. Несмотря на все сложности, инвестиции в основной капитал за первое полугодие оставили 209 млрд рублей", - добавил Минниханов.

Помощь бизнесу

Предприниматели Татарстана, пострадавшие от пандемии коронавируса, по словам Минниханова, получили порядка 18 млрд субсидий на неотложные нужды, льготные кредиты на выплату заработной платы и сохранение занятости.

"Что касается малого и среднего бизнеса, меры федеральной поддержки были еще более значительные. Свыше 40 тыс. предпринимателей получили почти 18 млрд рублей субсидий на неотложные нужды, льготные кредиты на выплату заработной платы и сохранение занятости. Реструктуризировано 2 тыс. кредитов на 16,7 млрд рублей", - сказал глава региона.

По его словам, республиканскими мерами поддержки на 1,8 млрд рублей воспользовались 1,2 тыс. предпринимателей. Это льготные микрозаймы, поручительства по кредитам и субсидиям. Число самозанятых в республике с начала года выросло с 58 до 75 тыс. человек.

"Мы развиваем инфраструктуру онлайн-торговли. На открытых площадках компаний WildBerries и Ozon в республике уже работают более 2 тыс. республиканских поставщиков. Данные меры позволили сохранить занятость в малом и среднем бизнесе, в котором работают 530 тыс. человек. У нас по малому и среднему бизнесу падения нет", - заверил Минниханов.