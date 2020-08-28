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В Татарстане численность безработных с начала года выросла до 79 тыс. человек

Глава республики ожидает, что принимаемые сейчас меры позволят к концу года снизить безработицу вдвое

НОВО-ОГАРЕВО, 28 августа. /ТАСС/. Численность безработных в Татарстане с начала года увеличилась на 68 тыс. человек и составила 79 тыс. Об этом в пятницу сообщил президент республики Рустам Минниханов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"Численность безработных с начала года выросла на 68 тыс. человек и составила 79 тысяч. Анализ состава безработных показал, что каждый второй длительное время не работал либо пришел с "серого" рынка труда. При этом в республике имеется более 40 тыс. вакансий", - сказал он.

Как отметил Минниханов, службы занятости ведут системную работу по персональному трудоустройству, вовлечению безработных в самозанятые, организации профессиональной переподготовки, точный подбор персонала под инвестиционные проекты. По его словам, эти меры позволят стабилизировать ситуацию на рынке труда.

"Мы ожидаем, что безработица начнет снижаться с сентября, и по итогам года мы ее должны сократить в два раза", - сказал Минниханов.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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