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На восстановление экономики Кубани направят почти 20 млрд рублей

Особое внимание власти региона уделят поддержке санаторно-курортной отрасли

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Почти 20 млрд рублей будут направлены на восстановление экономики в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития края в пятницу.

"Финансирование плана по восстановлению экономики в крае составляет почти 20 млрд рублей", - сказал Кондратьев. Он отметил, что большое внимание будет уделяться поддержке и восстановлению санаторно-курортной отрасли.

"Безусловно, число отдыхающих растет, мы этому не можем не радоваться. Мы должны быть готовыми к любому увеличению числа отдыхающих. Принимать мы их должны на качественном достаточно высоком уровне" - сказал глава региона.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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