Япония и Россия провели консультации по вопросам совместной деятельности на Курилах

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Япония и Россия провели в пятницу очередное заседание рабочей группы по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. Об этом сообщило японское министерство иностранных дел.

Отмечается, что консультации прошли в формате видеоконференции. Стороны обсудили содержание совместных проектов для возможной реализации на этих территориях, а также юридические аспекты ведения такой деятельности. Также представители МИД двух стран уделили внимание ситуации с пандемией коронавируса.

По итогам визита президента России Владимира Путина 15 и 16 декабря 2016 года в Японию и его встреч с японским премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Это должно стать основой для подписания документа. В настоящее время страны ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов.