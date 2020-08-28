Уровень безработицы в России в июле вырос до 6,4%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в июле вырос на 0,1 процентного пункта по сравнению с июнем и составил 6,4%, следует из материалов ЦБ РФ.

"Уровень безработицы в июле составил 6,4% после 6,3% в июне и 6,1% в мае. Численность безработных за месяц выросла на 79 тыс. человек (SA). Наблюдаемый рост безработицы в ответ на снижение экономической активности связан с ограниченной подстройкой рынка труда через зарплатный канал", - указывает ЦБ.

При этом, по оценкам регулятора, в июле по мере возобновления производственной деятельности потребность работодателей в работниках постепенно восстанавливалась. "Бюджетные меры, а именно выдача субсидий и беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты, позволили ограничить масштаб сокращения занятости", - отмечает Банк России.

Отмечается, что в июне номинальная заработная плата выросла на 3,8% (в мае: +4,0%). "Рост показателя поддержали временные меры - стимулирующие выплаты в здравоохранении и госуправлении. Также смягчение ограничений положительно сказалось на динамике зарплаты в частном секторе, а именно - в торговле, строительстве, транспорте", - отмечает ЦБ.

В реальном выражении рост заработной платы в июне составил 0,6% (в мае: +1,0%). По итогам II квартала 2020 г. она сократилась на 0,1%. По оценкам Банка России, в среднем за 2020 г. реальная заработная плата увеличится на 1,5-2,5%.