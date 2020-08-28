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Кириенко предупредил об уголовной ответственности за хищение средств президентских грантов

Первый замглавы Администрации президента заметил, что случаи хищения средств грантов "очень ограниченны", хотя помощь оказывается десяткам тысяч НКО

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Хищение средств президентских грантов, выделенных некоммерческим организациям, повлечет уголовную ответственность. Об этом в пятницу заявил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, подчеркнув, что такие правонарушения пока носят единичный характер.

"Это все-таки деньги федерального бюджета, поэтому, если кто-то их попробовал украсть, то их не просто попросят вернуть - материалы будут направлены в правоохранительные органы и закончится все уголовным делом", - сказал Кириенко, подводя итоги специального конкурса грантов главы государства для проектов НКО, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.

Кириенко заметил, что случаи хищения средств грантов "очень ограниченны", хотя помощь оказывается десяткам тысяч НКО. "Вот таких случаев единицы, - обратил внимание он. - Но это бюджетные деньги и за них надо отвечать".

Недобросовестные НКО, замеченные в фальсификации отчетности и нецелевых тратах, предупредил Кириенко, будут заноситься в черный список и больше не смогут претендовать на поддержку фонда. "А есть вторая категория. Это люди, кто ничего недобросовестного не сделал. Мы понимаем, что они искреннее старались, они честно представили всю отчетность. Если у них что-то не получилось - они об этом откровенно и честно сказали. У нас нет к ним претензий, мы готовы принять от них заявки на следующий конкурс", - заключил он.

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