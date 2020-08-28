Кириенко предупредил об уголовной ответственности за хищение средств президентских грантов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Хищение средств президентских грантов, выделенных некоммерческим организациям, повлечет уголовную ответственность. Об этом в пятницу заявил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, подчеркнув, что такие правонарушения пока носят единичный характер.

"Это все-таки деньги федерального бюджета, поэтому, если кто-то их попробовал украсть, то их не просто попросят вернуть - материалы будут направлены в правоохранительные органы и закончится все уголовным делом", - сказал Кириенко, подводя итоги специального конкурса грантов главы государства для проектов НКО, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.

Кириенко заметил, что случаи хищения средств грантов "очень ограниченны", хотя помощь оказывается десяткам тысяч НКО. "Вот таких случаев единицы, - обратил внимание он. - Но это бюджетные деньги и за них надо отвечать".

Недобросовестные НКО, замеченные в фальсификации отчетности и нецелевых тратах, предупредил Кириенко, будут заноситься в черный список и больше не смогут претендовать на поддержку фонда. "А есть вторая категория. Это люди, кто ничего недобросовестного не сделал. Мы понимаем, что они искреннее старались, они честно представили всю отчетность. Если у них что-то не получилось - они об этом откровенно и честно сказали. У нас нет к ним претензий, мы готовы принять от них заявки на следующий конкурс", - заключил он.