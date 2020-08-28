"Россети" уже установили почти 3 млн "умных" счетчиков

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" установила 2,9 млн интеллектуальных приборов учета потребления электроэнергии. Об этом сообщил топ-менеджер компании в ходе телефонной конференции.

С 1 июля 2020 года обязанность по установке приборов учета перешла к сбытовым и сетевым компаниям.

"Несмотря на то, что обязанности по установке интеллектуальных счетчиков наступает только с 2022 г. группа "Россети" уже активно приступила к развитию интеллектуальной системы учета. На данный момент 15% точек поставки оснащены "умными" счетчиками, это около 2,9 млн приборов", - сказал он.

Группа до конца 2030 года установит 18,1 млн счетчиков.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в том числе в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.