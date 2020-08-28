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Прием обращений по наиболее востребованным субсидиям для московского бизнеса будет продлен

Подать заявку теперь можно до 1 октября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Прием заявок по наиболее востребованным субсидиям для предпринимателей Москвы будет продлен до 1 октября. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города.

"Прием документов по наиболее востребованным видам субсидий будет продлен до 1 октября. Ранее крайним сроком подачи заявки было 28 августа", - сообщили в пресс-службе.

По информации городских властей, среди мер поддержки - компенсации коммунальных расходов, процентов по кредитам и затрат на оборудование, субсидии на оборудование и проценты по кредитам для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера, выплаты для возмещения комиссий агрегаторов при продвижении продукции через маркетплейсы и онлайн-сервисы доставки еды, компенсации расходов на участие в выставках, субсидии на ведение бизнеса по франшизе.

"Эти виды поддержки являются наиболее популярными среди малых и средних предприятий столицы. К моменту завершения второго этапа заявочной кампании в департамент подано свыше 3 тыс. заявок по этим субсидиям. Еще 4,5 тыс. заявок на эти виды выплат находятся в стадии подготовки. Для того, чтобы дать возможность воспользоваться поддержкой максимальному числу предпринимателей, решено продлить заявочную кампанию еще на месяц", - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Кроме того, с 27 августа начался новый прием документов на субсидии на инжиниринг. Выплата позволяет возместить затраты на приобретение, установку и пусконаладку оборудования, аттестацию и поверку средств измерения, а также другие расходы при производстве продукта с использованием результатов инжиниринговой деятельности. Заявочная кампания по этому виду поддержки также продлится до 1 октября.

В начале августа был упрощен порядок подачи заявок: из перечня бумаг исключена часть бухгалтерских документов, отменены требования о заверении главным бухгалтером и ограничения по срокам заверения сторонними организациями. Число субсидий было увеличено с 13 до 14: в их перечень добавлена специальная выплата для организаций в сфере спорта, досуга, культуры и образования. Всего к этому моменту одобрены более 800 заявок на сумму почти 1,3 млрд рублей. Из них 425 млн рублей уже поступили на счета 375 компаний.

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