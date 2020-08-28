Власти Дагестана планируют до конца года создать более 10 тыс. рабочих мест в сфере АПК

МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2020 году намерены организовать более 10 тыс. рабочих мест в сфере АПК, а не 6,7 тыс., как предполагалось ранее. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики по итогам встречи его руководителя Абзагира Гусейнова с главой республики Владимиром Васильевым.

"Если в начале года мы взяли на себя обязательства создать 6 700 рабочих мест в целом по отрасли, то сейчас, пересмотрев, вышли на цифру 10 726. В разрезе районов и конкретных предприятий мы составляем сетевую карту и до конца года будем контролировать ее реализацию в полном взаимодействии с налоговой службой, чтобы все составленные трудовые договоры были зарегистрированы, в том числе в Пенсионном фонде", - приводятся в сообщении слова Гусейнова.

Как отметил в ходе встречи Васильев, в республике необходимо провести работу по выводу из теневого сектора тепличных хозяйств региона и созданию в отрасли высокооплачиваемых рабочих мест.

"Руководителем Минсельхозпрода Дагестана регулярно проводятся встречи с владельцами тепличных хозяйств, а также главами муниципалитетов республики, в которых сосредоточено наибольшее количество хозяйств, занимающихся выращиванием овощей защищенного грунта. В ходе этих встреч поднимаются вопросы регистрации хозяйств в налоговых органах и осуществления их деятельности в строгом соответствии с действующим законодательством", - отметили в пресс-службе министерства.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан, по состоянию на 1 августа численность официально зарегистрированных безработных в республике составляла 84,6 тыс. человек. Как сообщали в июне в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), на Северном Кавказе фиксируется самый высокий уровень безработицы среди федеральных округов - 12,2% при среднем показателе по РФ 5,0%.