Гранты президента получат 900 проектов НКО в рамках борьбы с пандемией

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президентские гранты будут выделены на 900 проектов некоммерческих организаций, участвующих в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и последствиями пандемии, они стали победителями внепланового специального конкурса Фонда президентских грантов. Об этом в пятницу сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, подводя итоги конкурса.

"В этом году президент [РФ Владимир Путин] добавил 3 млрд на специальные проекты, посвященные борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказал Кириенко, занимающий также пост председателя координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества, заседание комитета прошло в пятницу. В июне, уточнил он, был распределен 1 млрд рублей на 500 проектов. "И сегодня [распределено] еще 2 млрд на 900 проектов некоммерческих организаций, посвященных специально борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказал первый замглавы Администрации президента РФ по итогам конкурса.

"Скорость, с которой работали эксперты, беспрецедентная. Мы закончили прием заявок только 15 июля, а сегодня мы уже распределили деньги", - указал первый замглавы администрации президента.

Гранты и софинансирование

Кириенко заметил, что проекты будут реализовываться в 78 регионах. При этом к 2 млрд рублей от государства будут добавлены 1,25 млрд от спонсоров-благотворителей, таким образом, всего победившие НКО получат 3,25 млрд рублей.

Всего в конкурсе участвовали 3 868 проектов. Средства были выделены из резервного фонда президента для поддержки социально ориентированных НКО, участвующих в борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии. Проекты могут быть запущены уже с 1 сентября.

Кириенко отметил, что в этом году все средства на поддержку НКО были распределены раньше обычного. "Мы закончили распределение всех средств в августе, чтобы до конца года их можно было реализовать. И теперь деньги получают к началу сентября. И у них еще минимум 4 месяца на завершение проектов", - заметил он.

Первый замглавы администрации президента заверил, что идет постоянный мониторинг реализации проектов. При этом оценку будет давать не только дирекция Фонда президентских грантов, но и региональные администрации, общественные организации, общественные палаты регионов, а также те граждане, которые в конечном итоге должны получить помощь от НКО. Затем "добавляется оценка по отчетам, которые они представили, и выстраивается сквозной рейтинг всех проектов", уточнил Кириенко.

Самые затратные и самые экономичные

Кириенко по традиции назвал организации, получившие самые большие и маленькие суммы. Обладателем наибольшего гранта в размере 70 млн рублей стал благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам "РУСФОНД". Его проект "Русфонд.Регистр" направлен на развитие базы потенциальных доноров костного мозга.

Вторую по величине сумму получит благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" с проектом поддержки людей, проживающих в домах престарелых и психоневрологических интернатах.

Наименьший грант - 62 195 рублей - выделен "Центру развития творчества детей и молодежи" на проект, посвященный диагностике состояния зубов у детей-сирот.

Кириенко также сказал, что ряд НКО несколько раз подавали заявку и наконец получили грант. "Сейчас у нас есть рекордсмен. У нас есть организация из Челябинской области, центр поддержки семьи, называется "Дом для мамы". Они победили с девятой попытки", - отметил он. Данная организация помогает малообеспеченным семьям в сельской местности.

"В общей сложности у нас распределено в этом году почти 11 млрд рублей и поддержано 5 319 некоммерческих организаций. Беспрецедентный объем, такого количества поддержки еще не было", - подчеркнул Кириенко. Кроме того, по распоряжению президента НКО в 2020 году получили и налоговые льготы.

О конкурсе

8 июня президент РФ объявил о проведении конкурса для поддержки социально ориентированных НКО, участвующих в борьбе с распространением нового коронавируса. Состязание проводилось по трем направлениям: "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан", "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" и "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства".

Фонд президентских грантов традиционно проводит в течение года два конкурса для НКО по более чем 10 направлениям, в том числе в сфере защиты прав человека, охраны культуры и здравоохранения. Оба конкурса, изначально запланированные на текущий год, уже состоялись. С момента создания фонд провел восемь конкурсов, было поддержано 15 тыс. проектов на общую сумму более 31 млрд рублей.