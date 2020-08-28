МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Форекс-дилерам могут разрешить торговать всеми внебиржевыми беспоставочными инструментами. Речь идет о контрактах на разницу цен (CFD) с базисными активами в виде индексов, сырья и драгметаллов, сообщил руководитель Ассоциации форекс-дилеров (АФД) Евгений Машаров в рамках заседания комитета по взаимодействию с потребителями финансовых услуг.

Сейчас единственным инструменом, до которого допущены форекс-дилеры - это валютная пара. Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов объявил о планах регулятора расширить номенклатуру форекс-дилеров и допустить их к торговле контрактами на разницу цен ценных бумаг (CFD).

В свою очередь Машаров отметил, что ЦБ обсуждаются изменения в ФЗ "О рынке ценных бумаг" в части совершенствования регулирования дилерской деятельности, в соответствии с которым форекс-дилеры могут получить возможность предлагать физлицам все небиржевые поставочные инструменты с маржинальным обеспечением, а значит не только контракты на разницу цен (CFD) ценных бумаг, но и индексов, сырья и драгметаллов.

"В принципе, это логично, потому что именно модель, которая предусматривает деятельность форекс-дилера, и которая есть в европейском опыте, она позволяет такими инструментами управлять и предлагать их трейдерам", - пояснил он, добавив, что именно отсутствие возможности у российских форекс-дилеров торговать всеми видами CFD дает преимущество иностранным компаниям, в том числе кипрским офшорам.

Машаров также отметил, что в рамках законопроекта планируется разграничение дилерской деятельности, которая используется для работы с юрлицами, и деятельности форекс-дилеров. "Все, что касается ретейла - клиентов физлиц, должно быть предоставлено форекс-дилерам", - пояснил он.

На сегодняшний день законопроект не внесен в Государственную думу, но стоит в плане законопроектной деятельности ЦБ во время осенней сессии, отметил глава АФД добавив, что надеется на его принятие до конца 2021 года. В свою очередь в ЦБ ТАСС сообщили, что в настоящее время ведется разработка изменений в закон "О рынке ценных бумаг" и "пока эта работа не завершена, дополнительные комментарии преждевременны".