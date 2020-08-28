Bloomberg: в фюзеляжах восьми лайнеров Boeing 787 Dreamliner выявили дефекты

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Производственные дефекты обнаружены в фюзеляжах восьми лайнеров Boeing 787 Dreamliner. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Bloomberg со ссылкой на информацию, полученную от компании.

Дефекты обнаружены на стыках секций фюзеляжа, которые изготовляются на предприятии в штате Северная Каролина. Все восемь лайнеров выведены из эксплуатации и должны пройти инспекцию и ремонт. Корпорация Boeing уведомила Федеральное авиационное управление США о выявленных дефектах, она "проводит тщательное изучение причин их возникновения", сообщило агентство.

Выявленные дефекты фюзеляжей лайнеров "лишь усугубляют проблемы, с которыми сталкивается корпорация Boeing, у которой один из самых массовых самолетов Boeing-737 MAX не летает с марта 2019 года, после того как в двух катастрофах погибли в общей сложности 346 человек", - напомнило агентство Bloomberg.

10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.