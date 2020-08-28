Компания ОЭЗ Москвы создала робота для ремонта бассейнов с отработавшим ядерным топливом

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Компания "СКБТ ПР" из особой экономической зоны "Технополис Москва" разработала роботизированное устройство для ремонта бассейнов выдержки отрабовшего ядерного топлива атомных электростанций нового типа, уникальность заключается в возможности проведения ремонтных работ непосредственно в самом бассейне, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Роботизированная система с помощью ультразвука обнаруживает трещины и другие дефекты в металлических листах облицовки бассейна, в которых хранится отработанное на АЭС ядерное топливо, а после сварочным оборудованием ремонтирует их. Разработка предназначена для обслуживания нового типа атомных станций, которые строятся с одним бассейном выдержки, а не с двумя, как ранее", - говорится в сообщении.

Осенью первый робот отправится на Ленинградскую АЭС-2. По словам главы департамента Александра Прохорова, которого цитирует пресс-служба, внедрение системы позволит существенно экономить, так как течь из бассейнов выдержки может привести к полной остановке работы всей атомной электростанции.

"Один день простоя АЭС стоит порядка 100 млн рублей, а ремонт может занимать недели. Устройство, разработанное на территории технополиса, не только сокращает время ремонта, но и в таких случаях полностью исключает работу людей в опасной зоне. Объем инвестиций в проект составил около 140 млн рублей", - сообщил Прохоров.

Генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев, которого также цитирует пресс-служба, добавил, что компания разработала и уникальное сварочное оборудование, которое позволяет роботу выполнять ремонт тонких листов облицовки бассейна толщиной в 2-4 мм без повреждений.