ВЭБ.РФ в I полугодии увеличил активы на 4,2%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия 2020 года нарастил активы на 4,2%, до 3,25 трлн рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из отчетности госкорпорации.

Убыток группы на фоне пандемии коронавируса составил 43,5 млрд рублей против чистой прибыли в 12,8 млрд руб. годом ранее.

"По поручению и при поддержке правительства в первом полугодии ВЭБ.РФ активно участвовал в масштабной программе поддержки российского бизнеса в период пандемии COVID-19. К моменту выхода отчетности общий объем поручительств, выданных ВЭБ.РФ в пользу коммерческих банков, под льготные кредиты предпринимателям с нулевой или сниженной ставкой составил порядка 500 млрд рублей, все решения были реализованы максимально оперативно", - прокомментировал результаты группы финансовый директор ВЭБ.РФ Андрей Московских через пресс-службу госкорпорации. Он отметил, что на финансовый результат первого полугодия повлияло как формирование резервов, в том числе по поручительствам по кредитам МСП, так и сокращение чистого процентного дохода на фоне глобального снижения ставок кредитования. "По итогам полугодия достаточность капитала - 18%, ВЭБ.РФ динамично реализует планы по поддержке проектов в инфраструктуре, развитии промышленности, экспорта и экономики городов", - добавил Московских.

В пресс-службе ВЭБ.РФ также подчеркнули, что уровень ликвидности и капитала позволяет ему выполнять функции института развития и реализовывать проекты общегосударственного значения.

Обязательства группы по состоянию на 30 июня 2020 года сократились на 3,4% или на 94 млрд рублей, до 2,65 трлн рублей. Динамика обязательств обусловлена сокращением задолженности перед правительством РФ и Банком России на 21,8% (-168,5 млрд рублей) из-за прекращения признания обязательств по депозитным договорам ЦБ, уточнили в ВЭБ.РФ.

Капитал группы за первое полугодие вырос на 170,3 млрд рублей или 39,8%, достигнув 597,9 млрд рублей. Также ВЭБ.РФ создал резервы под ожидаемые кредитные убыткы в размере 21,1 млрд рублей. В эту сумму также вошли резервы на 12,1 млрд рублей, созданные поручительствам ВЭБ.РФ в пользу банков в рамках антикризисных мер правительства. Ослабление курса рубля также оказало влияние на показатели и результат группы первого полугодия 2020 года, уточнили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Экспертное мнение

Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя итоги работы ВЭБ.РФ по итогам полугодия, отметил, что прибыль не является ключевым показателем для банка развития. "Если встанет вопрос о выборе между прибыльностью и значимостью проекта, который финансируется банком развития, то, конечно же, на первое место выходит значимость. Понятно, что те же национальные проекты предполагают решение и экономических задач. Но на определенном этапе их реализации финансовый результат может быть отрицательным, подобное часто происходит и при реализации чисто коммерческих проектов", - сказал он.