Новикомбанк профинансирует проект Ростеха по производству воздушных судов на 8 млрд рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Новикомбанк профинансирует проект авиастроительного предприятия "Авиастар-СП" (входит в госкорпорацию "Ростех") по производству воздушных судов на 8 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"В рамках международного военно-технического форума "Армия 2020" Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", подписал соглашение об организации финансирования проекта АО "Авиастар-СП" по производству транспортных воздушных судов. Сумма финансирования составит 8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

"Подписанное соглашение позволит сохранить темп и ритмичность производства воздушных судов и выполнить обязательства перед заказчиком в срок", - отметил управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой.

"Авиастар-СП специализируется на производстве транспортных самолетов марки "Ил", производит агрегаты в интересах транспортных и гражданских программ. Новикомбанк сотрудничает с предприятием с 2012 года.

Новикомбанк является опорным банком госкорпорации "Ростех" и входит в 20 крупнейших банков России. Приоритетным направлением деятельности банка является финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Рейтинг банка международного агентства Moody's - Ва3, прогноз стабильный. Банк имеет также рейтинг российского агентства АКРА на уровне А (RU). "Эксперт РА" присвоило банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом.