Индексы Мосбиржи и РТС продемонстрировали разнонаправленную динамику

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в пятницу показал смешанную динамику. Так, индекс Мосбиржи снизился на 1,06%, до 2980,17 пункта, а РТС вырос на 0,06%, до 1265,62 пункта.

Российская валюта продолжила укрепление, доллар к рублю на 20:02 мск уменьшился на 1,13%, до 74,11 руб., евро - на 0,58%, до 88,08 руб. Цена ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,56%, до $45,82 за баррель.

"Снижение уровня оптимизма на европейских биржах и приближение выходных в условиях сохраняющейся неопределенности в геополитической плоскости, по-видимому, стали причинами для фиксации прибыли частью инвесторов", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин добавив, что при этом пока ничто не указывает на риски усиления продаж.

В свою очередь аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин полагает, что драйвером снижения на рынках стало ожидание инвесторами нестабильности рыночных цен в связи со сворачиванием активной фазы QE (количественного смягчения) ФРС США. Кроме того, фактором, формирующим негативный внутренний инвестиционный фон, остается по прежнему относительно низкая активность мер стимулирования спроса в экономике РФ.

"К примеру, несмотря на рост "просрочки" по кредитам нефинансовым организациям до максимальных за последние десятилетия уровней в отличие от кризисов 2008 г. и 2014 г., вопрос централизованной поддержки банкам и заемщикам российскими экономическими властями пока значимым образом даже не рассматривается. Подобная ситуация чревата "бегством от рисков" под влиянием ухудшения внутреннего инвестиционного фона", - добавил эксперт.

Лидерами падения сегодня стали акции "Магнита" (-3,11%) и гдр TCS (-3%).

Защитные свойства проявили бумаги ЛСР (+0,9%). "Данные о росте чистой прибыли компании на 38% в первом полугодии и рекомендация совета директоров выплатить в виде дивидендов за первое полугодие 20 руб. на акцию способны поддержать спрос на эти бумаги на фоне повышения шансов позитивных пересмотров рынком оценок справедливой стоимости компании. Риски для таких прогнозов связаны с относительно небольшим приростом выручки на 3%", - также отметил Александр Осин.

Прогноз на понедельник

Наиболее вероятным сценарием для начала будущей недели будет движение в боковом формате, считает Александр Бахтин. В понедельник тон настроениям с утра может задать публикация августовских индексов деловой активности PMI в производственном и непроизводственном секторах КНР, добавил эксперт. По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в понедельник будет формироваться в пределах 2965-3035 пунктов, курс рубля к доллару - 73,8-75,3 руб.

Александр Осин считает, что в понедельник и в целом по итогам следующей недели преобладают шансы снижения рынка. Целевые диапазоны закрытия первого дня следующей недели "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 2955-3015 пунктов, а также 73,85-74,90 руб. и 87,75-89,20 руб. соответственно.