За август отток депозитов из банков Белоруссии составил от 1% до 6%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Отток депозитов из банков Белоруссии, где продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов, в первые три недели августа составил от 1% до 6%. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба международного рейтингового агентства Fitch.

"Оперативные данные от банков, рейтингуемых Fitch, на которые приходилось около 60% активов банковской системы на конец первого полугодия 2020 г., указывают на то, что в первые три недели августа суммарный отток депозитов в национальной и иностранной валюте составил от 1% до 6%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к концу первой половины года на клиентские депозиты приходилось 60% обязательств белорусских банков. При этом на начало августа показатели ликвидности у банков были комфортно выше регулятивных требований, что позволяло им выдержать умеренный отток депозитов.

В Fitch уточнили, что во втором квартале депозиты стабилизировались после того, как в первом они сократились на 4% на фоне снижения курса белорусского рубля, который снизился вместе с российским рублем после мартовского падения цен на нефти.

В агентстве также отметили, что ситуация в Белоруссии усиливает риски для банков страны и сказывается прежде всего на их фондировании и позициях ликвидности.

Акции протеста идут в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Занявшая второе место Светлана Тихановская (10,12% голосов) не признала официальные результаты голосования, выехала в Литву и инициировала создание Координационного совета оппозиции Белоруссии, задачей которого было объявлено проведение новых выборов.