ОАК планирует увеличить уставной капитал почти на 380 млрд рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) планирует увеличить уставной капитал путем размещения акций на 379,26 млрд рублей, номинальной стоимостью 0,86 рубля каждая. Об этом сообщается в пятницу на сайте раскрытия информации.

"Повестка дня заседания совета директоров: "О предложении Общему собранию акционеров по вопросу увеличения уставного капитала ПАО "ОАК": Предложить Общему собранию акционеров ПАО "ОАК" принять следующее решение об увеличении уставного капитала ПАО "ОАК": Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях: количество и категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,86 рубля каждая в количестве 441 000 000 000 штук",- говорится в сообщении.

Уточняется, что компания размещает акции по закрытой подписке для Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", а также для Федерального агентства по управлению государственным имуществом "Росимущество".

Отмечается, что окончательное решение будет принято на внеочередном Общем собрании акционеров 30 сентября 2020 года.