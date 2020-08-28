Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на фоне данных о росте потребительских расходов

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Основные биржевые индексы в Нью-Йорке к завершению сессии в пятницу уверенно выросли на фоне данных Министерства торговли США о росте потребительских расходов в июле.

Согласно информации на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, к завершению сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 161,19 пункта (0,57%) - до отметки 28 492,27. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 23,45 пункта (0,67%) и оказался на отметке 3 508,00. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 70,30 пункта (0,60%) - до отметки 11 695,63.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к концу сессии выросла на 0,02% и оказалась на уровне $42,97 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,12% - до $1 937,20 за тройскую унцию.

Комментируя итоги сессии, газета The Wall Street Journal отметила, что на настроения участников рынка повлияли данные о росте потребительских расходов в июле на 1,9%. Этот показатель рос медленнее, чем месяцем ранее, отметила газета. В то же время инфляция за месяц выросла на 0,3%, что оказалось ниже прогнозов.

По мнению эксперта по инвестициям компании T. Rowe Price Криса Диллона, потребители "адаптировались к тому, что в условиях пандемии их доходы сократились и научились жить по средствам".