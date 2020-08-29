Боливия с 1 сентября частично возобновит регулярное международное авиасообщение

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 августа. /ТАСС/. Боливия с 1 сентября возобновит прерванное из-за коронавируса регулярное авиасообщение с первыми двумя странами - Испанией и США. Об этом сообщил в пятницу министр государственных контрактов, служб и жилищного строительства Иван Ариас.

"Мы открываем коммерческое пассажирское и грузовое авиасообщение, открываем со странами, которые тоже открыли свои границы", - цитирует министра агентство EFE. По его словам, в Боливию на самолете сможет попасть "любой человек", в том числе с туристическими целями. Для въезда пассажирам необходимо будет предоставить результаты теста на коронавирус, сделанного не более чем за семь дней до полета.

Как отметил Ариас, в ближайшие дни временные власти страны планируют начать переговоры с Уругваем и Бразилией, чтобы также возобновить с ними авиасообщение.

С 1 сентября в Боливии начинается фаза выхода из карантина. В страну можно будет прибыть на самолете, однако наземная граница останется закрыта. Также будет продлен период, в течение которого жители Боливии могут находиться вне дома.

10 марта власти Боливии сообщили о первых двух случаях инфицирования. В середине марта временное руководство объявило в стране чрезвычайное положение. К настоящему моменту в Боливии заболели более 113 тыс. человек, умерли свыше 4,7 тыс.