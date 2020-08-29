Трамп заявил, что из-за демократов некоторым регионам США приходится покупать нефть в РФ

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за чрезмерного экологического регулирования, которое поддерживают его противники из Демократической партии, в том числе губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России.

"Знаете ли вы, что в Новой Англии (регион на северо-востоке страны - прим. ТАСС) самые высокие издержки на энергетику в США. А знаете, почему? Потому что губернатор Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхнюю часть территории штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда доставляться", - заявил американский лидер в пятницу, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, входящем в состав Новой Англии.

"А знаете, где вы покупаете ваши энергоносители? В России! Вы это знали? К вам приходит много судов, значительная их часть - из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет построить трубопровод", - добавил глава Белого дома.