Bloomberg: инвестиционная компания Centricus подала запрос на покупку части соцсети TikTok

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Инвестиционная компания Centricus совместно с разрабатывающей компьютерные приложения фирмой Triller в пятницу подала запрос на приобретение части соцсети TikTok. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам его источников, обращение поступило в китайскую компанию ByteDance, которой принадлежит TikTok. Ранее ByteDance получила предложения о приобретении американского подразделения соцсети от компаний Oracle и Microsoft, партнером которой является Walmart.

Как отмечает Bloomberg, Centricus, головной офис которой находится в Лондоне, выразила заинтересованность в приобретении подразделений TikTok в США, Австралии, Новой Зеландии и Индии за $20 млрд. По сведениям агентства, ожидается, что в ByteDance могут уже в ближайшие несколько дней принять решение относительно потенциальной продажи части TikTok.

Как отмечает агентство, в Centricus подтвердили информацию о направлении запроса. В TikTok отметили, что считают его несерьезным. Ранее сообщалось, что в консультациях о возможной покупке TikTok или ее части также участвуют компании Twitter и Netflix.

Президент США Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку по приобретению социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории США.

Представители американского подразделения TikTok 24 августа подали в федеральный суд Центрального округа штата Калифорния иск к администрации США. Они требуют отменить решение о возможном запрете на работу TikTok в стране.