В Минске определили ответственных за реализацию соглашения с РФ о взаимном признании виз

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Совет министров Белоруссии определил МВД, Государственный пограничный комитет, Комитет госбезопасности и Государственный таможенный комитет ответственными за реализацию межправительственного соглашения с Россией о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства. Это предусмотрено постановлением правительства Белоруссии, которое подписал премьер-министр Роман Головченко и которое в субботу опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Совмин республики также своим постановлением определил МВД компетентным органом в области обмена информацией с российской стороной при реализации этого соглашения.

Соглашение между Белоруссией и РФ о взаимном признании виз было подписано 19 июня в Минске главами МИД двух стран. В соответствии с документом граждане третьих государств с действующей визой одной страны смогут свободно въезжать, выезжать и пребывать на территории другой страны в течение срока действия визы, пересекая сухопутную границу РФ и Белоруссии по железной дороге, на самолете и по основным автомобильным трассам. Каждая из сторон сохраняет за собой право отказать таким лицам во въезде или сократить срок их пребывания на своей территории.