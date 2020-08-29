РТИ будет создавать оборудование для сетей 5G

КУБИНКА /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. АО "РТИ", разработчик и производитель высокотехнологичной продукции, планирует локализовать в России производство оборудования для сетей 5G. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор концерна Павел Лаптаев.

"Мы создаем производство оборудования для сети 5G (базовые станции, антенны, передающие модемы) для российских телекомоператоров. Это будут отечественные системы с использованием зарубежных компонентов, которые не разрабатываются в России. Но мы достигнем локализации 70-75%, будем полностью делать корпуса, источники питания, системы охлаждения", - рассказал он.

В настоящее время РТИ производит оборудование для сетей четвертого поколения. Как отметил Лаптаев, сеть 5G в России только начинает развертываться, соответственно телекомоператоры сейчас ведут активные переговоры с поставщиками соответствующего оборудования. В настоящее время основными поставщиками являются зарубежные компании.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" открылся на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот" 23 августа и продлится до 29 августа. Часть демонстрационных показов также проходит на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на полигоне Ашулук в Астраханской области. Форум планируют посетить представители около ста стран мира. Более полутора тысяч организаций и предприятий продемонстрируют около 28 тысяч экспонатов. В статическом и динамическом показах принимает участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники.