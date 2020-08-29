Кабмин поручил обеспечить соблюдение норм конкуренции при реализации нацпроектов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство России поручило министру экономического развития Максиму Решетникову и главе ФАС России Игорю Артемьеву совместно с другими министерствами и ведомствами провести анализ норм российского законодательства в сфере развития конкуренции, затрудняющих своевременную реализацию национальных проектов и программ. Об этом говорится в перечне решений по итогам прошедшего в четверг заседания кабинета министров, опубликованном на сайте правительства.

Минэкономразвития и ФАС поручено представить в правительство РФ предложения по совершенствованию данных норм законодательства.

ФАС при дальнейшей работе над Национальным планом развития конкуренции в РФ на 2021-2025 годы поручено проанализировать общие подходы к развитию конкуренции "с учетом современных тенденций развития цифровых технологий".

При этом антимонопольное ведомство должно проработать вопросы легализации рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства; а также необходимости соблюдения конкурентных условий при реализации национальных проектов и программ.