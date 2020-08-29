Мишустин втрое увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей на газ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении втрое субсидий регионам при переводе автотранспорта с бензина на газ. Об этом в субботу сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Максимальный размер субсидии увеличен с 25 млн до 75 млн рублей. Она предоставляется в рамках госпрограммы "Развитие энергетики", - следует из постановления.

Отдельно отмечается, что предоставленные средства регионы будут использовать для компенсации бизнесу и гражданам в части расходов по переводу транспорта с бензина на газ. Подчеркивается, что на сегодняшний день государство субсидирует более половины общей стоимости подобных работ, а данный норматив еще в июне был увеличен с 30% до 60%.

Сообщается, что по госпрограмме планируется увеличить объем потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. Кроме того, в течение пяти лет планируется построить дополнительно 1,3 тыс. газовых заправок.

Ранее сообщалось, что, согласно подсчетам заместителя министра энергетики России Антона Инюцына, благодаря использованию природного газа вместо бензина граждане и представители малого и среднего бизнеса смогут сэкономить от 100 до 200 тыс. рублей в год с каждого автомобиля.