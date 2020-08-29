Ростуризм планирует запустить пилот по реновации исторических центров городов в 2021 году

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ростуризм может в 2021 году запустить пилотный проект по редевелопменту исторических центров городов РФ для повышения их туристической привлекательности, в рамках которого предусмотрена суммарная господдержка в объеме 9 млрд рублей. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Документ определяет правила предоставления субсидий на проведение такого пилотного проекта в 2021-2023 годах. Начать планируется с трех городов, которые уже предоставили готовые проекты реновации, - Нижнего Новгорода, Углича и Тулы. В случае успешности пилотного проекта "опыт реализации проектов формирования туристских центров городов может быть впоследствии распространен на другие города России", отмечается в пояснительной записке к документу.

Субсидии могут быть направлены на реорганизацию и санацию противоречащих характеру исторической застройки некапитальных объектов и сооружений, а также благоустройство существующих или создание новых общественных пространств. В рамках проекта также возможно устройство архитектурной подсветки ценных градоформирующих объектов и участков улиц в границах туристического центра.

Проект также предусматривает устройство выделенных парковочных зон для туристических автобусов, специальных мест ожидания такси, обустройство пешеходных и велосипедных маршрутов, создание общественных санузлов, системы навигации и ориентирующей информации для туристов.

Кроме того, субсидии в рамках пилотного проекта могут быть направлены на капитальный ремонт, переустройство, реконструкцию и строительство линейных объектов - инженерные коммуникации и улично-дорожная сеть. Также в историческом центре городов в рамках пилота возможен капитальный и текущий ремонт жилых и нежилых зданий, включая фасады зданий, кровлю, балконы, оконные и дверные заполнения, ремонт или переустройство заборов и ограждений, входящих в общедомовое имущество, отмечается в проекте постановления.

"Общая потребность в средствах федерального бюджета для реализации мероприятий пилотного проекта формирования туристских центров городов в целях повышения туристской привлекательности составляет 9 млрд 143,30 млн рублей с распределением на 2021-2023 годов", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.