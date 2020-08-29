Бастрыкин поручил центральному аппарату СК провести проверку отчуждения госакций БСК

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку отчуждения госакций Башкирской содовой компании (БСК). Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства в рамках доследственной проверки выяснить обстоятельства сокращения доли государства в одном из крупнейших предприятий - Башкирской содовой компании", - сказала Петренко.

В ходе проверки будут исследованы условия сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за активами предприятия, а также все обстоятельства приватизации имущества. "Вместе с тем по указанию председателя СК России следователи дадут всестороннюю уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, связанных с принятием решений по сделкам с акциями предприятия", - добавила представитель ведомства.

26 августа президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры. В тот же день Генпрокуратура начала проверку.

Спустя два дня в Генпрокуратуре России заявили, что было нарушено законодательство о приватизации, переход прав на имущественные комплексы был проведен "помимо воли РФ". Материалы проверки по фактам злоупотреблений были направлены в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти. Кроме того, Генпрокуратура заявила в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества компании из чужого незаконного владения "в целях защиты интересов государства".

О ситуации с компанией

На совещании 26 августа президент отметил, что контрольный пакет акций Башкирской содовой компании принадлежит частным лицам. Путин привел данные, согласно которым, в 2019 году БСК заработала 45 млрд рублей, а инвестировала только 2,5 млрд.

По словам Путина, на дивиденды в 2018 году было направлено 12,3 млрд рублей, что составило 106% от чистой прибыли, в 2019 году на дивиденды пошло уже 107% от чистой прибыли. Он добавил, что деньги идут туда, где проживают отчасти акционеры, на кипрские счета, во Францию, в Швейцарию.

Путин также сообщил, что в начале 2013 года "абсолютно чудесным образом, через объединение компании доля государства размывается и снижается ниже контрольной". По его словам, у государства было 62% акций, а после сделки стало 38%.