"Ленгипротранс" подготовил предварительный проект Северо-Восточного обхода в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Проектно-изыскательская компания "Ленгипротранс" завершила предварительный проект трассировки Северо-Восточного двухпутного железнодорожного обхода в Санкт-Петербурге по маршруту Павлово-на-Неве - Сосново. Стоимость инфраструктурного объекта оценена примерно в 109 млрд рублей, сообщила в субботу пресс-служба администрации города.

"ПАО "Ленгипротранс" по заказу ОАО "РЖД" выполнило предпроектные проработки по определению трассы Северо-Восточного железнодорожного обхода по маршруту Павлово-на-Неве - Сосново. Предусматривается строительство двухпутной, электрифицированной железнодорожной линии протяженностью около 85 км. Ориентировочная стоимость проекта - 109 млрд рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на итоги обсуждения инфраструктурных проектов при участии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В апреле 2020 года правление РЖД одобрило концепцию развития железнодорожного узла Санкт-Петербурга до 2030 года. Документ предусматривает расширение грузовой и пассажирской инфраструктур за счет строительства Северо-Восточного обхода по линии Павлово-на-Неве - Орехово протяженностью 85 км и Юго-Западного обхода по линии Владимирская - Бронка протяженностью 74 км, РЖД намерена вывести грузовое транзитное движение за пределы Санкт-Петербурга.

По данным РЖД, железнодорожные обходы позволят нарастить объемы грузоперевозок в направлении портов Северо-Западного региона, а также организовать комфортное пригородное и внутригородское пассажирское сообщение, в том числе благодаря новым транспортно-пересадочным узлам.

Главы двух регионов также коснулись проекта строительства нового железнодорожного моста через Неву в районе деревни Павлово Всеволожского района Ленинградской области. Переправа, как отмечено в сообщении, позволит увеличить скорость движения грузовых составов к морским портам северной части Финского залива и государственной границе.