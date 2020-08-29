В России начались продажи туров по "Великому Волжскому пути"

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Продажи туров по "Великому Волжскому пути" начались в России. Ростуризм рассчитывает, что направление будет пользоваться интересом, сказала журналистам в субботу глава агентства Зарина Догузова.

"Мы сегодня дали старт проекту под названием "Великий Волжский путь" - граждане нашей страны могут купить эти туры уже. Причем сами выбрать количество дней, количество ночей, сами собрать комбинацию регионов, выбрать объекты. Если в прошлом году мы говорили о самой идее, о ее смысловом наполнении, то сегодня мы фактически даем старт готовому туристическому проекту, который лежит на полке туроператора TUI, который наши граждане могут удобно и быстро для себя приобрести. Мы говорим о запуске готового продукта, который, уверены, будет пользоваться популярностью у наших граждан", - сказала она.

В Казани в субботу было подписано соглашение о сотрудничестве между Ростуризмом, регионами Поволжского федерального округа и федеральным туроператором "ТТ-Трэвел" по проекту "Великий Волжский путь". По словам председателя госкомитета Татарстана по туризму Сергея Иванова, потенциал маршрута сопоставим с "Золотым кольцом", которое ежегодно посещают порядка 3 млн туристов. Он отметил, что "Великий Волжский путь" могут посещать не менее 2 млн туристов в год.

"Великий Волжский путь" - межрегиональный туристский маршрут, разрабатываемый с 2015 года и объединяющий серию межрегиональных маршрутов по 14 субъектам Приволжского федерального округа, имеющих географическую, историческую и культурную общность, национальную самобытность и принадлежность к главной торговой и жизнеобеспечивающей артерии - реке Волге.