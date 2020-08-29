Власти Хайнаня призвали придерживаться высоких стандартов в строительстве свободного порта

ХАЙКОУ /Китай/, 29 августа. /ТАСС/. Продвижение строительства порта свободной торговли южной китайской провинции Хайнань требует соблюдения высоких стандартов и качества. Об этом заявил секретарь провинциального партийного комитета Лю Цыгуй в ходе совещания по вопросам привлечения в регион высококачественных инвестиций.

"Ускорение строительства порта свободной торговли Хайнаня - это важная миссия, которая возложена на нас Центральным комитетом Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) и председателем КНР Си Цзиньпином", - приводит его слова газета "Хайнань жибао". "Мы должны следовать графику, установленному Генеральной программой создания свободного порта на Хайнане, быстро и последовательно выполнять все задачи и цели, не теряя ни секунды", - подчеркнул секретарь парткома.

Как указал он, "сегодняшний вклад [в строительство порта] на следующий день принесет свой результат". "Именно поэтому мы должны следить за тем, чтобы в ходе строительства порта выполнялись все требования по высокому качеству и высоким стандартам на каждом этапе реализации программы", - подчеркнул Лю Цыгуй.

Умный, экологичный Хайнань

Прежде всего, по его словам, следует помнить об экологичности всех проектов, реализуемых в рамках строительства порта свободной торговли. "Без зеленой, экологически чистой среды невозможна свободная торговля, - отметил Лю Цыгуй. - Мы должны привлекать [в порт] самые лучшие ресурсы и самых лучших инвесторов".

Он также подчеркнул, что вне зависимости от того, какую выгоду принесет тот или иной проект, если его реализация способна причинить ущерб окружающей среде, то он не получит одобрения со стороны местных властей.

Особое внимание, как указал Лю Цыгуй, необходимо также уделять подбору проектов, которые будут реализованы в рамках порта свободной торговли. По его словам, это не должна быть простая реализация инфраструктурных проектов - каждая инициатива должна удовлетворять высоким стандартам и требованиям к качеству.

"Следует уделять равное внимание инвестициям как в материальные активы, так и в нематериальные активы", - указал секретарь парткома и призвал следовать передовому опыту существующих в мире портов свободной торговли, придерживаться принципов либерализации и упрощения процедур торговли и инвестиций для создания "умного Хайнаня" с развитой, современной, эффективной, экологичной, безопасной, надежной и конкурентоспособной инфраструктурой.

Оптимизация и ответственность

По словам Лю Цыгуя, реализация каждого проекта в рамках строительства порта должна отвечать требованиям оптимизации структуры экономики. "Следует уделять особое внимание развитию отраслей промышленности с масштабом производства в сотни миллиардов долларов, среди которых туризм, интернет-индустрия, морская промышленность и высокоэффективное тропическое сельское хозяйство", - пояснил Лю Цыгуй.

Другим важным аспектом, по его словам, является вклад чиновников на всех уровнях в реализацию Генеральной программы создания свободного порта Хайнаня. Лю Цыгуй призвал "брать на себя ответственность, прикладывать больше усилий для проведения исследований, проявлять мужество и преодолевать все препятствия для продвижения процесса". Он также предостерег от злоупотребления полномочиями и рекомендовал ориентироваться на эффективность и результат в выполняемой работе.

Деловая среда и привлечение талантов

"Для реализации всех проектов необходимо создавать бизнес-среду мирового класса", - продолжил секретарь парткома. "Чиновники на всех уровнях должны работать с предпринимателями открыто, прислушиваться к их мнению о развитии промышленности, оказывать помощь", - подчеркнул он.

По его словам, "необходимо создавать условия для привлечения инноваций, прикладывать больше усилий для устранения институциональных барьеров и в первую очередь обеспечивать верховенство закона, защищать законные права и интересы как отечественных, так и иностранных предприятий различных форм собственности".

"Мы должны стимулировать жизнеспособность рынка и решать проблемы его участников", - продолжил он. "Проекты, реализуемые в рамках строительства порта свободной торговли, должны быть ориентированы на людей, обеспечение их безопасности, благополучия и счастья", - отметил Лю Цыгуй. "Такой подход не только обеспечит выгоду жителям Хайнаня, но и позволит привлечь таланты и инвесторов со всего мира, сподвигнет их приезжать на Хайнань, вкладываться и начинать здесь свой бизнес, пользоваться возможностями острова и порта свободной торговли", - резюмировал он.

В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу создания свободного порта на Хайнане, согласно которой на острове должна быть реализована упрощенная инвестиционная система. В соответствии с программой властей КНР администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.