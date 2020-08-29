Самарская область создала заявку на выделение 1,7 млрд рублей на дорожное строительство

ТАСС, 29 августа. Правительство Самарской области сформировало заявку на выделение дополнительного финансирования для строительства второй очереди мостового перехода "Фрунзенский" и дороги "Тольятти - Ягодное" в общей сумме 1,73 млрд рублей. Об этом в субботу сообщается на сайте областного правительства по итогам встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

"На данный момент правительством Самарской области сформирована еще одна заявка на выделение дополнительных денег из бюджета страны: 1,5 млрд - на возведение второй очереди мостового перехода "Фрунзенский" и 230 млн рублей - на строительство дороги "Тольятти - Ягодное". Федеральная поддержка позволит раньше запланированного срока завершить работы на этих важных для региона объектах", - говорится в сообщении.

Азаров также выразил надежду, что в 2020 году региону удастся получить дополнительные средства по второму этапу строительства мостового перехода через реку Самару.

"Мы обсудили проблемные вопросы и наметили пути решения целого ряда важных задач. В том числе, какие дополнительные меры нужно предпринять в ближайшее время для того, чтобы обеспечить искомые уровни строительства в Самарской области с выходом на показатели, обозначенные президентом страны - это 0,82 квадратных метров на каждого жителя", - цитирует Азарова пресс-служба.

По словам губернатора, развитие системы ипотечного кредитования, совершенствование улично-дорожной, транспортной сети, инженерной инфраструктуры будут стимулировать жилищное строительство. Один из сдерживающих факторов, к примеру, в Самаре - отсутствие на значительной части территории города ливневой канализации и очистных сооружений, пояснил он.

"Мы активно ведем эту работу: строим очистные сооружения сразу в пяти городах Самарской области. Но в Самаре отдельные территории сегодня особо нуждаются в таком инженерном обеспечении", - цитирует Азарова пресс-служба.