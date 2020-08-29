Эксперт: ущерб экономике Албании в туризме из-за пандемии может составить около €1 млрд

ЗАГРЕБ, 29 августа. /ТАСС/. Финансовые последствия пандемии для туристической отрасли Албании могут по итогам сезона составить порядка €1 млрд. Об этом со ссылкой на местного эксперта по экономическим вопросам Бесарта Кадиа сообщил в субботу северомакедонский телеканал Sitel .

"Оценивается, что с января по конец августа в секторе туризма возможен ущерб до одного млрд евро, - отметил Кадиа. - В последующие 2021 и даже в 2022 годах у нас будут наблюдаться экономические сложности в связи с отсутствием доходов от этой отрасли, настолько важной для Албании".

По словам эксперта, за время пандемии работы в туристической сфере лишились около 30 тыс. человек, и при этом новые вакансии на рынке труда по-прежнему не появляются.

Согласно предварительным оценкам, порядка 80% граждан Албании, проживающих за рубежом, из-за коронавируса не смогли провести летние отпуска на своей родине.

Первые случаи заражения коронавирусом в Албании были выявлены 9 марта. К настоящему времени в стране зарегистрировано 9 279 заболевших, 5 020 человек выздоровели, 275 инфицированных умерли.