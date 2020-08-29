За сутки после открытия трассой "Таврида" воспользовались более 30 тыс. автомобилистов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. После открытия рабочего движения по трассе "Таврида" проехали более 30 тыс. автомобилей, говорится в сообщении Минтранса РФ в субботу.

"В первые сутки после открытия рабочего движения от Керчи до Севастополя по трассе "Таврида" проехали более 30 тысяч автомобилей, - говорится в сообщении министерства. - Половина этого потока прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении. Такие данные были получены благодаря счетчику движения транспорта, установленному на путепроводе над основным ходом трассы в начале обхода Симферополя", - сообщается в тексте.

При этом уточняется, что за сутки, с 20:00 27 августа, по пятому этапу "Тавриды" проехали 15 300 автомобилей, из них более 10 тыс. направлялись в Севастополь, еще почти 5 тыс. - в направлении Керчи.

"До запуска рабочего движения по четырем полосам "Тавриды" весь этот транзитный поток шел через столицу Крыма, перегружая городскую дорожную сеть. Открывшееся движение по главной транспортной артерии полуострова позволило значительно сократить время в пути для автомобилистов, направляющихся в Севастополь и Бахчисарайский район. Теперь они избавлены от необходимости проезда через Симферополь", - отмечается в сообщении Минтранса.

27 августа состоялось открытие рабочего движения по трассе "Таврида". Президент РФ Владимир Путин запустил движение по новому, пятому, участку автодороги.

О "Тавриде"

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа. Общая протяженность трассы составляет 250,7 км. Строительство разбито на семь этапов, шесть из которых ведутся на территории Республики Крым (237,2 км). Ввод всей трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.