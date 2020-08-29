Bloomberg: рубль может укрепиться до 70 рублей за доллар США

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Курс российского рубля по отношению к доллару США может снизиться примерно на 6% и достичь отметки 70 рублей. Об этом сообщило в пятницу агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на мнение западных экспертов.

Аналитик из нью-йоркской инвестиционной компании Schroder Investment Джеймс Баррино считает преувеличенными опасения ухудшения в отношениях России и Белоруссии и обострения санкционной риторики со стороны США и Европейского союза. "Каким бы ни было влияние России на Белоруссию, оно скорее всего будет оказываться закулисно и вряд ли поспособствует продвижению темы повсеместных беспорядков, угрожающих выплеснуться за пределы страны", - полагает Баррино.

Эксперт лондонской инвестиционной компании Finisterre Capital Дамьен Буче признал, что старается точно определить момент оптимальной скупки российского рубля. "Рубль был дешевым в конце июля, а сейчас стал еще дешевле", - пояснил он. "Если говорить о геополитике и заголовках сообщений о том, что Путин поможет Белоруссии, я считаю, что это наименьшее из того, что можно сделать для дружественной страны, связанной экономическим союзом с Россией. Я бы не трактовал это так, будто Россия перебарщивает и идет на конфронтацию с Западом", - считает эксперт.

Другие специалисты, в том числе из банка Citigroup, согласны с мнением о том, что инвесторы недооценивают реальную стоимость российского рубля.

Акции протеста идут в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Занявшая второе место Светлана Тихановская (10,12% голосов) не признала официальные результаты голосования, выехала в Литву и инициировала создание Координационного совета оппозиции Белоруссии, задачей которого было объявлено проведение новых выборов.