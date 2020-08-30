Помпео в разговоре с Зеленским выразил беспокойство из-за попыток КНР купить "Мотор Сич"

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об обеспокоенности Вашингтона в связи с попытками КНР приобрести предприятие по производству авиационных двигателей "Мотор Cич", расположенное в Запорожье. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь Помпео выразил беспокойство по поводу злонамеренных инвестиций КНР на Украине, что включает усилия Пекина по приобретению "Мотор Cич", - сказано в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.

Разговор состоялся 26 августа, о чем ранее сообщала пресс-служба главы украинского государства. В ходе беседы стороны также обсудили пандемию, ситуацию в Белоруссии и на Украине.

7 августа сообщалось, что прокуратура Украины арестовала акции "Мотор Сич" после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.

До этого Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. сообщила, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group с ее аффилированными компаниями 4 августа совместно подали новое заявление в АМКУ о покупке акций "Мотор Сич". В тот же день DCH заменила государственный концерн "Укроборонпром" в заявлении Skyrizon и Xinwei в АМКУ на покупку предприятия.

"Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран. Производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После госпереворота на Украине в 2014 году Киев прекратил военно-техническое сотрудничество с Москвой.