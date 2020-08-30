Wildberries зафиксировала рост спроса на товары для организации удаленной работы в августе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал рост спроса на товары для организации домашних офисов для удаленной работы. Об этом говорится в сообщении компании.

"В последний месяц лета жители нашей страны активно приобретают на Wildberries оргтехнику и электронику для работы из дома. Так, с 1 по 27 августа 2020 года по отношению к аналогичному периоду июля продажи ноутбуков выросли на 35%, мониторов - на 63%, принтеров - на 65%. Продажи компьютерных кресел - на 94%", - отмечают в компании.

Популярность домашних многофункциональных устройств, сочетающих в себе функции принтера, сканера и копира, увеличилась на 30%.

"Чтобы не останавливать рабочие процессы даже во время поездок за город, россияне приобретали усилители Wi-Fi-сигнала и источники бесперебойного питания, продажи которых в августе к июлю выросли на 33% и 40% соответственно", - отмечает площадка.

Помимо оргтехники, россияне также приобретали подставки для ноутбуков (+19%), с помощью которых можно работать, даже лежа на диване.

Высоким спросом у покупателей площадки также пользовались и аксессуары для компьютеров и сопутствующие товары: коврики для компьютерных мышей (+22%), клавиатуры (+13%), жесткие диски (+29%) и Wi-Fi-адаптеры (+12%). Для организации видеоконференций на Wildberries выбирали веб-камеры (+41%).

"Еще одна статья расходов работников домашних офисов - это мебель. Россияне активно приобретали на Wildberries столы (+30%), стулья (+66%), настольные лампы (+41%)", - говорится в сообщении.