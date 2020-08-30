МЭР поможет в решении проблемных вопросов развития курорта "Ведучи" в Чечне

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России поможет в решении проблемных вопросов развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса (ВТРК) "Ведучи" в Чеченской Республике. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в министерстве.

"Принимая во внимание, что региональный курорт ВТРК "Ведучи" имеет большое значение для реализации туристического потенциала и формирования инвестиционного имиджа территории, Минэкономразвития России оказывает поддержку правительству республики в решении проблемных вопросов развития проекта", - сообщили в министерстве.

Делегация Минэкономразвития России во главе с первым замминистра Михаилом Бабичем осмотрела территории развития туристического потенциала горной части Чечни - озера Казеной-Ам и ВТРК "Ведучи". В ходе осмотра территории курорта, а также по дороге в Грозный представители министерства оценили инфраструктуру, осмотрели объекты малого и среднего предпринимательства, отметив вовлеченность бизнеса и рост туристической привлекательности региона. Также делегация осмотрела Нихалоевские водопады и гостинично-ресторанный комплекс Twin Towers.

В Минэкономразвития подчеркнули, что озеро Казеной-Ам является самым большим на территории Чеченской Республики, а прилегающая к нему территория обладает уникальными природными характеристиками. Так, горный ландшафт местности полностью укрывает долину от ветра, благодаря этому на озере почти всегда зеркальная гладь, без ряби. Такое расположение и захватывающие виды способствуют притяжению туристов в район и регион.

Проект ВТРК "Ведучи" реализуется с 2013 года. Сейчас завершается обустройство южноориентированного склона. На территории курорта функционируют горнолыжная трасса протяженностью около 1 км, кресельная канатная дорога, учебная зона для начинающих горнолыжников, отдельная зона с детским парком и мобильной системой искусственного снегообразования. Трасса с искусственным покрытием может использоваться для круглогодичного катания. Мастер-планом также предусмотрено развитие североориентированного склона курорта.

В 2025 году на территории комплекса планируется построить 17 горнолыжных трасс различной степени сложности общей протяженностью 16,5 км. В гостиницах за счет средств частных инвесторов будет создано порядка 2 тыс. мест.