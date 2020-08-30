Собянин: экономика Москвы сможет выйти на нормальные темпы развития в 2021 году

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Экономика российской столицы выйдет на нормальные темпы развития в 2021 году, если не будет серьезных ударов по ней, как это произошло в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Если экономика не будет еще получать таких ударов, которые она получила этой весной, я думаю, что в следующем году она выйдет на нормальные темпы и на нормальное развитие. Во многом благодаря тому, что своевременно поддержали и на федеральном, и на региональном уровне", - сказал Собянин.

Ранее мэр Москвы в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил, что бюджет Москвы в 2020 году может недополучить до 600 млрд рублей, в том числе из-за последствий пандемии.