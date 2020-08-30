Бабич: благодаря особой экономической зоне "Грозный" в Чечне появятся новые рабочие места

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Развитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Грозный" позволит создать в Чеченской Республике новые рабочие места, подчеркнул первый заместитель главы Минэкономразвития России Михаил Бабич, который находится в регионе с рабочей поездкой. Его цитирует пресс-служба министерства.

"Появление объектов с преференциальным режимом федерального уровня, по нашему мнению, должно дать значительный рост экономических процессов республики, в том числе простимулирует появление новых рабочих мест", - сказал Бабич.

Он отметил, что достижение заявленных показателей эффективности ОЭЗ "Грозный" потребует концентрации усилий всех органов власти.

Делегация Минэкономразвития России во главе с Бабичем на выходных работает в Чеченской Республике. В частности, делегация посетила территорию ОЭЗ промышленно-производственного типа "Грозный", ознакомилась с ее характеристиками, планами развития территории и информацией о будущих резидентах.

ОЭЗ промышленно-производственного типа "Грозный" была создана в декабре 2019 года, под нее отведено 256 га земли промышленного назначения. Ранее председатель правительства республики Муслим Хучиев сообщил, что соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов на территории ОЭЗ "Грозный" подписали пять компаний, планируемый объем инвестиций составляет 6,4 млрд рублей.