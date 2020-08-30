В Минкомсвязи считают, что крупные IT-компании не влияют на политику

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Крупные российские и западные IT-гиганты не оказывают влияния на принятие политических решений в России и мире. Такое мнение в воскресенье высказал заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин на форуме "Территория смыслов".

"Сегодня крупные IT-компании в России точно не влияют на принятие политических решений, - сказал он. - В принципе, если мы посмотрим на мировой опыт, то они не влияют и в мире на принятие политических решений".

По его словам, по таким американским компаниям как Google, YouTube, Facebook видно, что, когда необходимо, "там политические решения влияют на те действия, которые предпринимает менеджмент компаний".

Волин назвал абсолютной утопией возможность для IT-компаний выстроить весь мир под себя. Он также напомнил, что "государство всегда сильнее бизнеса".